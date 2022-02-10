Коронавирусной инфекцией в мире заболело более 403 млн человек
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. По состоянию на утро четверга в мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболело уже более 403 млн человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные сайта Worldometers.
Общая ситуация
Всего в мире COVID-19 инфицировано 403,659,007 человек, из них выздоровел 323,713,663 человек. Количество умерших возросло до 5,795,887.
“Лидеры” по числу инфицированных
Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (78 824 393), Индия (42 476 122), Бразилия (26 960 153), Франция (21 039 639), Великобритания (18 000 119), Россия (13 330 769), Турция (12 554 674), Италия (11 847 436), Германия (11 649 874) Испания (10 502 141) и Аргентина (8 675 327).
“Лидеры” по количеству летальных случаев
Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (922 935), Бразилии (635 189) и Индии (506 549).
Общая ситуация в Украине
Согласно последним данным МИНЗДРАВА, в Украине зафиксировано 4 380 047 случаи коронавирусной болезни COVID-19, из них 101887 — летальные.
Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С тех пор заражение этим вирусом было зафиксировано в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни — пандемией.