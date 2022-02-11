В Испании отменили обязательное использование масок на улице
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Испания отказалась от обязательного использования масок на открытом воздухе, хотя многие все равно носят их дальше. Об этом сообщает AFP, пишет УНН.
Детали
Испания впервые ввела обязательное ношение масок на улице в мае 2020 года, но отменила его в июне прошлого года.
В закрытых общественных местах все еще нужно было носить маску. Однако правительство возобновило этот запад незадолго до Рождества, поскольку случаи Covid выросли за вариант Omicron.
Маски для лица были распространены по всей Испании во всех общественных местах, как внутри, так и снаружи.
Хотя они останутся обязательными на крупных мероприятиях под открытым небом, где социальная дистанция невозможна.
Следующим шаг, в северо-восточном регионе Каталонии - открытие ночных заведений в полночь.
В конце декабря правительство Каталонии ввело некоторые из наиболее ограничительных мер в Испании для борьбы с Omicron, введя ночной комендантский час с 1 часа ночи, закрыв места ночной жизни и вдвое уменьшив количество баров и ресторанов.
Ограничения в отношении баров и ресторанов были смягчены в прошлом месяце, но ночные клубы оставались закрытыми до пятницы, большинство из которых открылись после полуночи.
Несмотря на высокие показатели вакцинации, во время рождественских праздников в Испании резко возросло количество случаев COVID-19, что привело к одному из самых высоких показателей заболеваемости в Европе, хотя сейчас этот показатель снизился.
В настоящее время в Испании зарегистрировано около 10,5 миллиона случаев заражения и более 95 000 смертей.
Добавим
В мире коронавирусной болезнью COVID-19 заболели уже свыше 403 млн человек, а по заболеваемости стран-рекордменок Испания занимает 10 место.