Нідерланди: до кінця місяця скасуємо більшість карантинних обмежень
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Уряд Нідерландів заявив, що прагне скасувати більшість обмежень щодо коронавірусу до кінця місяця, оскільки рекордні рівні інфекцій за останні тижні лише обмежено вплинули на кількість лікарень. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
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"Барам і ресторанам буде дозволено працювати до 1 години ночі з 18 лютого, хоч зараз вони закриваються о 22:00", - заявив міністр охорони здоров’я Ернст Койперс у листі до парламенту.
Заходи соціального дистанціювання будуть скасовані в громадських місцях до кінця місяця, але відвідувачам потрібно буде показати докази вакцинації, нещодавнього одужання від Covid або негативного тесту на коронавірус.
Це також дозволить театрам і спортивним заходам відновити роботу на повну потужність, а нічні клуби та фестивалі зможуть відновити роботу з вимогою тестування для всіх відвідувачів.
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