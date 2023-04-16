Ничего святого даже в ночь Воскресения Христова: враг совершил атаку на Запорожскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Враг совершил массированную атаку Запорожской области в ночь Воскресения Христова. Об этом сообщает Запорожская ОВА, передает УНН.
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"Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку.
В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу", - говорится в сообщении.
Детали
В Запорожской ОВА отметили, что разрушениям подверглись и здания рядом.
К тому же, в областном центре враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны сейчас устанавливаются. Специалисты безотлагательно начали свою работу.
Напомним
Ночью в Запорожской области раздавалась сирена воздушной тревоги.