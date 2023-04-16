Ничего святого даже в ночь Воскресения Христова: враг совершил атаку на Запорожскую область

Цитата

"Ничего святого, даже в ночь Воскресения Христова. Враг совершил массированную атаку.

В Камышевахе пострадала местная церковь, в которой, к счастью, не проводили службу", - говорится в сообщении.

Детали

В Запорожской ОВА отметили, что разрушениям подверглись и здания рядом.

К тому же, в областном центре враг попал в зеленую зону. Последствия повреждений от взрывной волны сейчас устанавливаются. Специалисты безотлагательно начали свою работу.

Напомним

Ночью в Запорожской области раздавалась сирена воздушной тревоги.