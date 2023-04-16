Нічого святого навіть у ніч Воскресіння Христового: ворог здійснив атаку на Запорізьку область
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ворог здійснив масовану атаку Запорізької області у ніч Воскресіння Христового. Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає УНН.
Цитата
"Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового. Ворог здійснив масовану атаку.
У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу", - йдеться у повідомленні.
Деталі
У Запорізькій ОВА зазначили, що руйнувань зазнали й будівлі поруч.
До того ж, в обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу.
Нагадаємо
Вночі у Запорізькій області лунала сирена повітряної тривоги.