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Нічого святого навіть у ніч Воскресіння Христового: ворог здійснив атаку на Запорізьку область

Нічого святого навіть у ніч Воскресіння Христового: ворог здійснив атаку на Запорізьку область

Київ • УНН

 • 776583 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ворог здійснив масовану атаку Запорізької області у ніч Воскресіння Христового. Про це повідомляє Запорізька ОВА, передає УНН.

Цитата

"Нічого святого, навіть у ніч Воскресіння Христового. Ворог здійснив масовану атаку.

У Комишувасі постраждала місцева церква, в якій, на щастя, не проводили службу", - йдеться у повідомленні.

Деталі

У Запорізькій ОВА зазначили, що руйнувань зазнали й будівлі поруч.

До того ж, в обласному центрі ворог поцілив у зелену зону. Наслідки пошкоджень від вибухової хвилі наразі встановлюються. Фахівці невідкладно розпочали свою роботу.

Нагадаємо

Вночі у Запорізькій області лунала сирена повітряної тривоги.

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