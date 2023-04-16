Запорізька область: у ОВА закликають не залишати укриття

Цитата

"Перебувайте у безпечних місцях до завершення "повітряної тривоги"!

Зберігайте інформаційну тишу! Не розповсюджуйте фото- та відео матеріали - не допомагайте ворогу корегувати вогонь", - написали в ОВА.

Додамо

Наразі у Запорізькій області оголошено повітряну тривогу. Деякі ЗМІ повідомляли про вибухи в місті. Актуальну карту тривог можна переглянути тут.