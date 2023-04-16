Запорожская область: в ОВА призывают не покидать укрытия
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В Запорожской ОВА призвали не покидать укрытия до отбоя воздушной тревоги. Об этом пишет УНН по информации обнародованной Запорожской областной военной администрацией.
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"Оставайтесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"!
Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь", - написали в ОВА.
Добавим
Сейчас в Запорожской области объявлена воздушная тревога. Некоторые СМИ сообщали о взрывах в городе. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.