Запорожская область: в ОВА призывают не покидать укрытия

Цитата

"Оставайтесь в безопасных местах до завершения "воздушной тревоги"!

Сохраняйте информационную тишину! Не распространяйте фото- и видео материалы - не помогайте врагу корректировать огонь", - написали в ОВА.

Добавим

Сейчас в Запорожской области объявлена воздушная тревога. Некоторые СМИ сообщали о взрывах в городе. Актуальную карту тревог можно посмотреть здесь.