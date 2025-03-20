Ни в Черном, ни в Азовском морях российские ракетоносители не зафиксированы - ВМС ВСУ
Киев • УНН
В акватории Средиземного моря зафиксированы четыре российских военных корабля. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр".
В Средиземном море находятся четыре российских военных корабля, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.
Детали
Согласно оперативной информации по состоянию на 06:00 20.03.2025, в Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют.
За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 2 судна, которые двигались из пролива Босфор
Кроме того, в ВМС ВСУ добавили, что агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.
Напомним
Прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе. Об этом во время онлайн-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
Войска рф на курщине совершили вероломство: в ISW рассказали детали военного преступления20.03.25, 05:17 • 133725 просмотров