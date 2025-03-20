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Ни в Черном, ни в Азовском морях российские ракетоносители не зафиксированы - ВМС ВСУ

Киев • УНН

 • 31562 просмотра

В акватории Средиземного моря зафиксированы четыре российских военных корабля. Три из них вооружены крылатыми ракетами "Калибр".

Ни в Черном, ни в Азовском морях российские ракетоносители не зафиксированы - ВМС ВСУ

В Средиземном море находятся четыре российских военных корабля, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.  

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 06:00 20.03.2025, в Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 2 судна, которые двигались из пролива Босфор

  - говорится в сообщении.  

Кроме того, в ВМС ВСУ добавили, что агрессор продолжает игнорировать международные морские нормы, в частности, требования Конвенции SOLAS 1974 года, выключая системы автоматической идентификации на судах. Это создает угрозу безопасности навигации и нарушает принципы открытого мореплавания.

Напомним

Прекращение огня в Черном море является одним из крупнейших достижений Украины в переговорном процессе. Об этом во время онлайн-конференции заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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