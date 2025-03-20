Ни в Черном, ни в Азовском морях российские ракетоносители не зафиксированы - ВМС ВСУ

В Средиземном море находятся четыре российских военных корабля, три из которых вооружены крылатыми ракетами "Калибр". Об этом сообщают Военно-Морские Силы ВС Украины, передает УНН.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 06:00 20.03.2025, в Черном и Азовском морях российские боевые корабли отсутствуют.

За сутки в интересах рф проход Керченским проливом совершили: в Черное море – 5 судов, из них 2 продолжили движение в направлении пролива Босфор; в Азовское море – 2 судна, которые двигались из пролива Босфор