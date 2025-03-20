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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

Київ • УНН

 • 31564 перегляди

В акваторії Середземного моря зафіксовано чотири російські військові кораблі. Три з них озброєні крилатими ракетами "Калібр".

Ані в Чорному, ані в Азовському морях російські ракетоносії не зафіксовано - ВМС ЗСУ

У Середземному морі перебувають чотири російські військові кораблі, три з яких озброєні крилатими ракетами "Калібр". Про це повідомляють Військово-Морські Сили ЗС України, передає УНН.  

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 06:00 20.03.2025, у Чорному та Азовському морях російські бойові кораблі відсутні.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили: до Чорного моря – 5 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; до Азовського моря – 2 судна, які рухались з протоки Босфор

  - йдеться у повідомленні.  

Крім того, в ВМС ЗСУ додали, що агресор продовжує ігнорувати міжнародні морські норми, зокрема, вимоги Конвенції SOLAS 1974 року, вимикаючи системи автоматичної ідентифікації на суднах. Це створює загрозу безпеці навігації та порушує принципи відкритого мореплавства.

Нагадаємо

Припинення вогню в Чорному морі є одним з найбільших досягнень України у переговорному процесі. Про це під час онлайн-конференції заявив Президент України Володимир Зеленський.

Війська рф на курщині здійснили віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину20.03.25, 05:17 • 133730 переглядiв

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