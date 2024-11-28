Незаконное пересечение границы: разоблачен правоохранитель, который за 10 тыс. долларов обещал клиентам полное сопровождение

Фигурант предложил мужчинам призывного возраста услуги "таксиста" и проводника. Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госбюро расследований.

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На Закарпатье разоблачен милиционер, который помогал мужчинам призывного возраста переправиться через государственную границу за 10 тыс. долларов США.

В конце октября к нему обратился знакомый, который вместе с товарищем хотел незаконно уехать из Украины. Правоохранитель предложил свои услуги "таксиста" и за 10 тыс. долларов США обещал не только подвезти до границы с Венгрией, но и показать куда двигаться, и как незаметно перейти границу. - говорится в сообщении.

Следующая хронология событий:

Мужчины в условленный день прибыли в Мукачево, передали правоохранителю 5 тыс. долларов США-первую половину суммы. Остальные деньги, по данным следствия, фигурант должен был получить от родителей "клиентов" - уже после успешного пересечения границы.

Правоохранитель на собственном автомобиле довез мужчин до пограничной зоны и дал четкие инструкции их дальнейшего движения. Однако их все равно задержали пограничники.

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Задержан и милиционер, во время обыска у него изъяты полученные деньги, а также мобильный телефон и автомобиль.

Фигурант в сообщено о подозрении в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 9 лет. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним

В разных регионах Украины задержаны должностные лица медкомиссий и больниц, которые помогали избежать призыва по фиктивным медвысновкам. Злоумышленникам грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества.

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