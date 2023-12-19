Незаконно продавали наркосодержащие медицинские препараты: в столице разоблачили фармацевтов трех аптек

У Киеве фармацевты трех аптек незаконно продавали наркосодержащие медицинские препараты, содержащие наркотики. Во время обысков правоохранители изъяли более шести тысяч таблеток, оборот которых ограничен, компьютерную технику, кассовые аппараты, служебную документацию и деньги. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, пишет УНН.

Детали

По словам начальника управления по борьбе с наркопреступностью столичного главка Александра Дыбова, правоохранители задокументировали факты незаконной продажи в трех аптеках одной из аптечных сетей комбинированных наркотических лекарственных средств, которые содержат в своем составе кодеин.

В общем разоблачили четырех человек, которые нарушили правила отпуска наркосодержащих лекарственных препаратов, оборот которых ограничен.

Мы установили, что фигуранты работали в разных аптеках на территории столицы. Нарушители осуществляли незаконную продажу лекарств, которые содержат в своем составе наркотическое средство кодеин. Они без рецепта врача отпускали лекарственные средства, которые подлежат продаже только при его наличии. Кроме этого, во время обыска помещений нами изъято более шести тысяч таблеток, оборот которых ограничен, ноутбуки, кассовые аппараты, расчетный терминал, служебную документацию и денежные средства, отмечает Дыбов.

Под процессуального руководства Шевченковской окружной прокуратуры города Киева следователи сообщили о подозрении четырем работникам аптек по ч. 1 ст. 320 Уголовного кодекса Украины - нарушение установленных правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров.

Согласно санкции, инкриминируемой фигурантам статьи, им грозит лишение свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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