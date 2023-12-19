Незаконно продавали наркосодержащие медицинские препараты: в столице разоблачили фармацевтов трех аптек
Киевская полиция разоблачила провизоров трех аптек, которые незаконно продавали кодеиносодержащие препараты, изъяла более 6 000 таблеток и предъявила четырем лицам обвинения по уголовным статьям. Подозреваемым грозит до трех лет лишения свободы.
На аукционе продали платье принцессы Дианы за рекордные 1,1 млн долларов
Вечернее платье принцессы Дианы 1985 года было продано на аукционе за рекордные $1,1 млн, что значительно превысило его первоначальный эстимейт. Блузка, которую она носила, также была продана за 381 тысячу долларов.
Ермак показал, как украинские воины уничтожают оккупантов на левом берегу Херсонской области
Украинские войска использовали коптеры для работы по российским позициям и технике на левом берегу Херсонской области, как показано на видео главы Офиса президента Андрея Ермака.
В Украине дефицита электроэнергии нет, но потребление остается высоким - энергетики
Министерство энергетики Украины сообщает, что дефицита электроэнергии пока нет, а производство электроэнергии удовлетворяет потребительский спрос, несмотря на то, что некоторые блоки ТЭС находятся на ремонте. Потребление электроэнергии остается высоким, несмотря на теплую погоду, что уменьшает пиковые нагрузки.
Мост Метро в Киеве нуждается в ремонте: существует риск частичного закрытия "красной ветки"
Мост киевского метрополитена, соединяющий берега Днепра, нуждается в ремонте, что грозит частичным закрытием красной линии. Средства выделяются на оценку ремонта и потенциальное закрытие моста.
Google выплатит $700 млн американским клиентам: об этом говорится в мировом соглашении по Play Store
Google выплатит $700 миллионов для урегулирования судебного иска относительно монополии Play Store, из которых $630 миллионов - американским потребителям и $70 миллионов - государственным фондам. Соответствующие потребители получат не менее 2 долларов каждый.
В двух российских аэропортах объявлен план "Ковер" - росСМИ
В российских аэропортах "Домодедово" и "Внуково" был активирован план "Ковер", который перенаправлял рейсы в "Шереметьево" в связи с временными ограничениями.
Рождественский ужин в этом году подорожал на 8-10%: сколько придется заплатить
В 2023 году рождественский стол в Украине будет стоить примерно 970 гривен, при этом цены вырастут на 8-10%. Праздничное меню включает традиционные блюда, такие как кутья и узвар, а самой дорогой позицией является жареная рыба.
Четкий сигнал для США: КНДР провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты
Северная Корея провела испытательный запуск МБР Hwasong-18. По словам лидера Ким Чен Ына, это является ответом на действия США, которые усиливают военный контингент в этом регионе.
россия не выводит свои ракетоносители в Черное море уже более трех недель - Гуменюк
Российские военные корабли не были развернуты в Черном море уже более трех недель, начиная с 29 ноября, в основном из-за погодных условий и украинских ударов. Однако угроза ракетных атак сохраняется, поскольку корабли вооружены и находятся в состоянии боевой готовности.