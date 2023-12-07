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В Черкасской области разоблачена наркогруппировка: более 40 человек арестованы за производство амфетамина и выращивание конопли

Киев  •  УНН

07 декабрь 2023, 10:41  •  23131 просмотра

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В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную группу из более 40 человек, которые занимались производством амфетамина и выращиванием конопли, зарабатывая до 5 миллионов гривен ежемесячно. Участникам группировки сообщено подозрения, им грозит до 12 лет лишения свободы.

На Черкасщине правоохранители разоблачили преступную организацию, которая производила амфетамин, выращивала коноплю и на продаже этой продукции незаконно зарабатывала до 5 миллионов гривен в месяц. Об этом сообщила Нацполиция, пишет УНН.

Детали

Двое жителей Черкасс организовали деятельность преступной группировки, которая насчитывала более 40 участников. Организация занималась выращиванием конопли, производством амфетамина и сбытом наркотиков.

Коноплю выращивали на нескольких участках в Каневском районе, а также в квартирах нескольких фигурантов. Так называемый производственный амфетаминовый цех находился в самих Черкассах и позволял изготавливать до 10 кг "фена" ежемесячно.

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Продукцию доставляли к местам фасовки, где уже отдельная группа готовила товар для дальнейшего сбыта и передачи его наркокурьерам. Сбывали запрещенные вещества методом закладок и "из рук в руки" жителям Черкасс и региона.

Наркобизнес приносил его организаторам до 5 миллионов гривен в месяц.

Сейчас 40 участникам преступной организации сообщено подозрения и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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Анна Онищенко

Анна Онищенко

Криминал и ЧП
На Черкащині викрито наркоугруповання: понад 40 людей заарештовано за виробництво амфетаміну та вирощування конопель
Cherkasy region exposes drug gang: more than 40 people arrested for amphetamine production and cannabis cultivation
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В Черкасской области разоблачена наркогруппировка: более 40 человек арестованы за производство амфетамина и выращивание конопли

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