В Черкасской области разоблачена наркогруппировка: более 40 человек арестованы за производство амфетамина и выращивание конопли
Киев • УНН
В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную группу из более 40 человек, которые занимались производством амфетамина и выращиванием конопли, зарабатывая до 5 миллионов гривен ежемесячно. Участникам группировки сообщено подозрения, им грозит до 12 лет лишения свободы.
На Черкасщине правоохранители разоблачили преступную организацию, которая производила амфетамин, выращивала коноплю и на продаже этой продукции незаконно зарабатывала до 5 миллионов гривен в месяц. Об этом сообщила Нацполиция, пишет УНН.
Детали
Двое жителей Черкасс организовали деятельность преступной группировки, которая насчитывала более 40 участников. Организация занималась выращиванием конопли, производством амфетамина и сбытом наркотиков.
Коноплю выращивали на нескольких участках в Каневском районе, а также в квартирах нескольких фигурантов. Так называемый производственный амфетаминовый цех находился в самих Черкассах и позволял изготавливать до 10 кг "фена" ежемесячно.
Продукцию доставляли к местам фасовки, где уже отдельная группа готовила товар для дальнейшего сбыта и передачи его наркокурьерам. Сбывали запрещенные вещества методом закладок и "из рук в руки" жителям Черкасс и региона.
Наркобизнес приносил его организаторам до 5 миллионов гривен в месяц.
Сейчас 40 участникам преступной организации сообщено подозрения и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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В Черкасской области разоблачена наркогруппировка: более 40 человек арестованы за производство амфетамина и выращивание конопли
В Черкасской области правоохранители разоблачили преступную группу из более 40 человек, которые занимались производством амфетамина и выращиванием конопли, зарабатывая до 5 миллионов гривен ежемесячно. Участникам группировки сообщено подозрения, им грозит до 12 лет лишения свободы.
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