Незаконный экспорт металлолома на 20 млн грн предупредили в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Работники оперативного управления и следственного управления финансовых расследований Главного управления ГФС в Херсонской области, в рамках операции "Рубеж-2017", изъяли 3,8 тыс. тонн лома черных металлов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГФС в Херсонской области.
Так, на территории одного из портов Херсонской области налоговые милиционеры на основании постановления суда провели обыск и изъяли лом черных металлов на почти 20 млн грн. Владелец фиктивного предприятия пытался организовать экспорт металлолома за границу без возврата валютной выручки в Украину.
По данному факту следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Херсонской области осуществляется досудебное расследование по уголовному производству за уклонение от уплаты налогов и сборов (ч.2 ст.212 УК Украины). Следственные действия продолжаются.
Напомним, в конце января налоговой милицией Киева ликвидирована схема незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции стоимостью около 4 млн грн.