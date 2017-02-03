Незаконный экспорт металлолома на 20 млн грн предупредили в Херсонской области

Так, на территории одного из портов Херсонской области налоговые милиционеры на основании постановления суда провели обыск и изъяли лом черных металлов на почти 20 млн грн. Владелец фиктивного предприятия пытался организовать экспорт металлолома за границу без возврата валютной выручки в Украину.

По данному факту следственным управлением финансовых расследований Главного управления ГФС в Херсонской области осуществляется досудебное расследование по уголовному производству за уклонение от уплаты налогов и сборов (ч.2 ст.212 УК Украины). Следственные действия продолжаются.

Напомним, в конце января налоговой милицией Киева ликвидирована схема незаконного экспорта сельскохозяйственной продукции стоимостью около 4 млн грн.