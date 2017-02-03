Незаконний експорт металобрухту на 20 млн грн попередили на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Працівники оперативного управління та слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області, в рамках операції “Рубіж-2017”, вилучили 3,8 тис. тонн брухту чорних металів, передає УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДФС у Херсонській області.
Так, на території одного з портів Херсонської області податкові міліціонери на підставі ухвали суду провели обшук та вилучили брухт чорних металів на майже 20 млн грн. Власник фіктивного підприємства намагався організувати експорт металобрухту за кордон без повернення валютної виручки до України.
За цим фактом слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню за ухилення від сплати податків та зборів (ч.2 ст.212 КК України). Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, наприкінці січня податковою міліцією м.Києва ліквідовано схему незаконного експорту сільськогосподарської продукції вартістю близько 4 млн грн.