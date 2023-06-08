Незаконные производство и сбыт: БЭБ изъяло контрафактный алкоголь в Киеве стоимостью 2 млн грн

Детали

Отмечается, что следствием установлен организатор производства, который вместе с сообщниками осуществляли незаконную деятельность на территории гаражного кооператива в г. Киеве. Продукцию, как с поддельными марками акцизного сбора так и без акцизных марок вообще, лица продавали через Интернет, а также поставляли ее на столичные рынки.

"Сотрудники БЭБ провели обыски, по результатам которых из оборота изъяли более 7 тыс литров контрафактной алкогольной продукции, разлитую в пластиковые бутыли, тару типа бэг-ин-бокс, и тару оклеенную марками акцизного налога с вероятными признаками подделки. Ориентировочная стоимость алкогольной продукции составляет более 2 млн грн", - отметили в БЭБ.

Сообщается, что сейчас проводятся следственные действия и устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной схеме.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, марок акцизного налога) осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве под процессуальным руководством прокуроров Прокуратуры г. Киева.

Напомним

Бюро экономической безопасности пометино активизировало работу. Как указано в отчете за май, Бюро направило в суд 22 уголовных производства, тогда как за весь прошлый год их было лишь на два больше - 24.