Незаконные производство и сбыт: БЭБ изъяло контрафактный алкоголь в Киеве стоимостью 2 млн грн

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 13567 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
14:05 • 58383 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
13:48 • 109084 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 109057 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 254316 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 130310 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 119615 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 365082 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83240 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 135854 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

2м/с
68%
Популярные новости

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 166762 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 123289 просмотра

Сжег Mercedes стоимостью более 6,7 млн грн: в Киеве задержали водителя владелицы авто

8 апреля, 12:46 • 22293 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 103830 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 69288 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 254285 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 287749 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 365060 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 342457 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 390401 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Алексей Гончаренко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Европа

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

14:40 • 69572 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 104099 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 123557 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 167016 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 78208 просмотра
Актуальное

YouTube

Форбс

Время (журнал)

Facebook

Instagram

Незаконные производство и сбыт: БЭБ изъяло контрафактный алкоголь в Киеве стоимостью 2 млн грн

Киев • УНН

 • 334865 просмотра

КИЕВ. 8 июня. УНН. В Киеве БЭБ разоблачило схему незаконного производства и сбыта алкогольных напитков с использованием поддельных марок акцизного налога в особо крупных размерах. Об этом пишет УНН со ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Незаконные производство и сбыт: БЭБ изъяло контрафактный алкоголь в Киеве стоимостью 2 млн грн

Детали

Отмечается, что следствием установлен организатор производства, который вместе с сообщниками осуществляли незаконную деятельность на территории гаражного кооператива в г. Киеве. Продукцию, как с поддельными марками акцизного сбора так и без акцизных марок вообще, лица продавали через Интернет, а также поставляли ее на столичные рынки.

"Сотрудники БЭБ провели обыски, по результатам которых из оборота изъяли более 7 тыс литров контрафактной алкогольной продукции, разлитую в пластиковые бутыли, тару типа бэг-ин-бокс, и тару оклеенную марками акцизного налога с вероятными признаками подделки. Ориентировочная стоимость алкогольной продукции составляет более 2 млн грн", - отметили в БЭБ.

Сообщается, что сейчас проводятся следственные действия и устанавливается полный круг лиц, причастных к преступной схеме.

Досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений предусмотренных ч. 2 ст. 204 УК Украины (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) и ч. 3 ст. 199 УК Украины (изготовление, хранение, приобретение, ввоз в Украину с целью использования при продаже товаров, марок акцизного налога) осуществляют детективы Территориального управления БЭБ в г. Киеве под процессуальным руководством прокуроров Прокуратуры г. Киева.

Напомним

Бюро экономической безопасности пометино активизировало работу. Как указано в отчете за май, Бюро направило в суд 22 уголовных производства, тогда как за весь прошлый год их было лишь на два больше - 24.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$62.37
Bitcoin
$77,259.00
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,998.00
Ethereum
$1,476.75