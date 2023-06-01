За місяць відправили до суду майже стільки ж справ, як за весь минулий рік: у БЕБ прозвітували про результати роботи у травні

Деталі

Як зазначено у звіті, з початку 2023 року детективи Бюро економічної безпеки розпочали досудове розслідування у 717 кримінальних провадженнях.

"У травні повідомлено про підозру 39 фігурантам. До суду скеровано 22 кримінальних провадження (КП) стосовно 31 особи. Для порівняння – за весь період 2022 року з обвинувальними актами до суду було направлено 24 КП.

Це свідчить про поступову активізацію роботи Бюро незважаючи на те, що за відсутності необхідного фінансування, підрозділи детективів укомплектовані лише на 30% від необхідної та передбаченої штатним розписом кількості", - йдеться у повідомленні.

Крім того, вартість вилучених підакцизних товарів за місяць становить 204,2 млн грн. У закінчених кримінальних провадженнях за травень 2023 року до Державного бюджету відшкодовано 71,2 млн грн. Це вдвічі більше, ніж за весь 2022 рік.

У БЕБ нагадали, що детективи Бюро економічної безпеки України у 2022-2023 роках в усіх кримінальних провадженнях вже забезпечили відшкодування до Держбюджету понад 1,4 млрд гривень.

Додамо

Найгучнішою справою травня стало розслідування детективами БЕБ розкрадання службовими особами «Регіональної Газової Компанії» (РГК), підконтрольної підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу, блакитного палива із газотранспортної системи України. Протягом 2021 року незаконна діяльність фігурантів завдала державі збитків у понад 4,2 млрд грн. Це підтверджено даними судово-економічної експертизи. При цьому загальна сума шкоди, за попередніми оцінками, за 2016-2022 років може становити понад 18 млрд грн, зазначили у Бюро.

Наразі детективи БЕБ вже повідомили про підозру 12 особам, 5 фігурантів взято під варту, решту оголошено у міжнародний розшук. Загальна сума застави для взятих під варту фігурантів становить рекордну суму – 898 млн грн. Кримінальне провадження розслідується за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), покарання за яке – до 12 років позбавлення волі.

Що ще варто знати?

Додамо, одна із базових функцій БЕБ - аналітична. Це оцінювання ризиків та загроз у сфері економіки та їх упередження. Для усунення передумов втрат коштів Державного бюджету України, аналітики Бюро регулярно готують пропозиції до змін у нормативно-правові акти.

"У травні 2023 року аналітики БЕБ виявили ризики на 8 млрд грн у бюджетній, податковій, митній, грошово-кредитній та інвестиційній сферах.

За результатами виявлених ризиків складено 67 аналітичних продуктів. До Кабінету Міністрів України та профільного комітету Верховної Ради України направлено пропозиції щодо усунення передумов втрат Держбюджету. У травні аналітиками БЕБ вже упереджено понад 208 млн грн незаконного відшкодування податку на додану вартість", - зазначено у звіті.