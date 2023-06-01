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За месяц отправили в суд почти столько же дел, как за весь прошлый год: в БЭБ отчитались о результатах работы в мае

Киев • УНН

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КИЕВ. 1 июня. УНН. Бюро экономической безопасности активизировало работу. Как указано в отчете за май, Бюро направило в суд 22 уголовных производства, тогда как за весь прошлый год их было лишь на два больше - 24, передает УНН.

Детали

Как указано в отчете, с начала 2023 года детективы Бюро экономической безопасности начали досудебное расследование в 717 уголовных производствах.

"В мае сообщено о подозрении 39 фигурантам. В суд направлено 22 уголовных производства (УП) в отношении 31 человека. Для сравнения – за весь период 2022 года с обвинительными актами в суд было направлено 24 УП.

Это свидетельствует о постепенной активизации работы Бюро несмотря на то, что при отсутствии необходимого финансирования, подразделения детективов укомплектованы лишь на 30% от необходимого и предусмотренного штатным расписанием количества", - говорится в сообщении.

Кроме того, стоимость изъятых подакцизных товаров за месяц составляет 204,2 млн грн. В законченных уголовных производствах за май 2023 года в Государственный бюджет возмещено 71,2 млн грн. Это вдвое больше, чем за весь 2022 год.

В БЭБ напомнили, что детективы Бюро экономической безопасности Украины в 2022-2023 годах во всех уголовных производствах уже обеспечили возмещение в Госбюджет более 1,4 млрд гривен.

Добавим

Самым громким делом мая стало расследование детективами БЭБ хищения должностными лицами «Региональной Газовой Компании» (РГК), подконтрольной подсанкционному олигарху Дмитрию Фирташу, голубого топлива из газотранспортной системы Украины. В течение 2021 года незаконная деятельность фигурантов нанесла государству ущерб в более чем 4,2 млрд грн. Это подтверждено данными судебно-экономической экспертизы. При этом общая сумма ущерба, по предварительным оценкам, за 2016-2022 годы может составить более 18 млрд грн, отметили в Бюро.

Сейчас детективы БЭБ уже сообщили о подозрении 12 лицам, 5 фигурантов взяты под стражу, остальные объявлены в международный розыск. Общая сумма залога для взятых под стражу фигурантов составляет рекордную сумму – 898 млн грн. Уголовное производство расследуется по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), наказание за которое – до 12 лет лишения свободы.

Что еще следует знать?

Добавим, одна из базовых функций БЭБ - аналитическая. Это оценка рисков и угроз в сфере экономики и их предупреждение. Для устранения предпосылок потерь средств Государственного бюджета Украины, аналитики Бюро регулярно готовят предложения к изменениям в нормативно-правовые акты.

"В мае 2023 года аналитики БЭБ обнаружили риски на 8 млрд грн в бюджетной, налоговой, таможенной, денежно-кредитной и инвестиционной сферах.

По результатам выявленных рисков составлено 67 аналитических продуктов. В Кабинет Министров Украины и профильный комитет Верховной Рады Украины направлены предложения по устранению предпосылок потерь Госбюджета. В мае аналитиками БЭБ уже предотвращено более 208 млн грн незаконного возмещения налога на добавленную стоимость", - говорится в отчете.

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