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Незаконні вирбництво та збут: БЕБ вилучило контрафактний алкоголь у Києві вартістю 2 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 червня. УНН. В Києві БЕБ викрило схему незаконного виробництва та збуту алкогольних напоїв з використанням підроблених марок акцизного податку в особливо великих розмірах. Про це пише УНН з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Незаконні вирбництво та збут: БЕБ вилучило контрафактний алкоголь у Києві вартістю 2 млн грн

Деталі

Зазначається, що слідством встановлено організатора виробництва, який разом зі спільниками здійснювали незаконну діяльність на території гаражного кооперативу у м. Києві. Продукцію, як з підробленими марками акцизного збору так і без акцизних марок взагалі, особи продавали через мережу Інтернет, а також постачали її на столичні ринки.

"Співробітники БЕБ провели обшуки, за результатами яких з обігу вилучили понад 7 тис літрів контрафактної алкогольної продукції, розлиту в пластикові бутлі, тару типу бег-ін-бокс, та тару оклеєну марками акцизного податку з ймовірними ознаками підробки. Орієнтовна вартість алкогольної продукції становить понад 2 млн грн", - зазначили у БЕБ.

Повідомляється, що наразі проводяться слідчі дії та встановлюється повне коло осіб причетних до злочинної схеми.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 204 КК України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та ч. 3 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, марок акцизного податку) здійснюють детективи Територіального управління БЕБ у м. Києві за процесуального керівництва прокурорів Прокуратури м. Києва.

Нагадаємо

Бюро економічної безпеки помітино активізувало роботу. Як зазначено у звіті за травень, Бюро скерувало до суду 22 кримінальні провадження, тоді як за весь минулий рік їх було лише на два більше - 24.

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