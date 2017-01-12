Незаконное завладение 14 участками заказника разоблачили в Хмельницкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. В Хмельницкой области выявлены факты незаконного завладения 14 земельными участками природно-заповедного фонда и заявлены иски об их возвращении. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Хмельницкой области.
Установлено, что в течение 2010 года на основании распоряжений Деражнянской районной госадминистрации жителям района передано в собственность 14 земельных участков площадью по 1 гектара каждый для ведения личного крестьянского хозяйства на территории Божиковецкий сельского совета.
При этом должностными лицами района не учтено, что указанные земельные участки находились в пределах прибрежной защитной полосы реки Ровец на территории гидрологического заказника местного значения "Божиковецкий". Они являются особенно ценными землями, входящими в состав природно-заповедного фонда.
В дальнейшем, с разрешения районной государственной администрации, в нарушение требований земельного и природоохранного законодательства, указанными гражданами в 2011 году изменено их целевое назначение на земли водного фонда для рыбохозяйственных нужд. Как следствие, часть реки Ровец искусственно превращена в пруд.
В результате таких действий площадь земель гидрологического заказника местного значения уменьшилась почти на четверть.
Следовательно, с целью возвращения земель в государственную собственность местной прокуратурой в суд предъявлено 14 исков о признании незаконными и отмене распоряжений райгосадминистрации о предоставлении прав на земельные участки природно-заповедного фонда.