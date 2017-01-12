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Незаконне заволодіння 14 ділянками заказника викрили на Хмельниччині

Незаконне заволодіння 14 ділянками заказника викрили на Хмельниччині

Київ • УНН

 • 7324 перегляди

КИЇВ. 12 січня. УНН. На Хмельниччині виявлено факти незаконного заволодіння 14 земельними ділянками природно-заповідного фонду та заявлено позови про їх повернення. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Хмельницької області.

Встановлено, що упродовж 2010 року на підставі розпоряджень Деражнянської районної держадміністрації жителям району передано у власність 14 земельних ділянок площею по 1 гектару кожна для ведення особистого селянського господарства на території Божиковецької сільської ради.

При цьому посадовцями району не враховано, що вказані земельні ділянки знаходились в межах прибережної захисної смуги річки Ровець на території гідрологічного заказника місцевого значення “Божиковецький”. Вони є особливо цінними землями, що входять до складу природно-заповідного фонду.

В подальшому, з дозволу районної державної адміністрації, у порушення вимог земельного та природоохоронного законодавства, зазначеними громадянами у 2011 році змінено їх цільове призначення на землі водного фонду для рибогосподарських потреб. Як наслідок, частину річки Ровець штучно перетворено на ставок.

Внаслідок таких дій площа земель гідрологічного заказника місцевого значення зменшилась майже на чверть.

Відтак, з метою повернення земель до державної власності місцевою прокуратурою до суду пред’явлено 14 позовів про визнання незаконними та скасування розпоряджень райдержадміністрації про надання прав на земельні ділянки природно-заповідного фонду.

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