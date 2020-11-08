Незабитый пенальти соперника помог "Десне" одержать четвертую победу в сезоне
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В Киеве на "Оболонь-Арене" номинальные хозяева "Десна" противостояли дебютанту УПЛ "Прохожу", сообщает УНН.
На 6-й минуте “Минай” потерял прекрасную возможность чтобы выйти вперед. Нуриев ударом с пенальти попал в штангу. Капитан гостей Ткачук совершил мощный острый удар под штангу, но голкипер Огиря совершил сейв.
Гости были активны у чужих ворот в первой половине. Например, отметим эффектный дриблинг Кныша, которому потом помешала точность чтобы отличиться. Единственный гол случился на 80 минуте, когда с передачи Евгения Конопля забивал Филипп Будковский — 1:0 в пользу “Десны”.
Примечательно, “Десна” поднялась на третье место с 16 очками догнала по пунктам “Шахтер”.
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