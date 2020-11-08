Незабитий пенальті суперника допоміг "Десні" здобути четверту перемогу в сезоні

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КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві на "Оболонь-Арені" номінальні господарі "Десна" протистояли дебютанту УПЛ "Минаю", повідомляє УНН.

На 6-й хвилині "Минай" втратив чудову нагоду аби вийти вперед. Нурієв ударом з пенальті поцілив у стійку. Капітан гостей Ткачук здійснив потужний гострий удар під штангу, але голкіпер Огіря здійснив сейв.

Гості були активніші біля чужих воріт у першій половині. Наприклад, відзначимо ефектний дриблінг Книша, якому потім завадила точність аби відзначитися. Єдиний гол стався на 80 хвилині, коли з передачі Євгена Коноплі забивав Пилип Будківський – 1:0 на користь "Десни".

Примітно, "Десна" піднялася на третє місце із 16 очками наздогнала по пунктам "Шахтар".

Як писав УНН, Гол футболіста "Динамо" врятував "Олімпік" від поразки у матчі УПЛ. 

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