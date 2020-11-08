Незабитий пенальті суперника допоміг "Десні" здобути четверту перемогу в сезоні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. У Києві на "Оболонь-Арені" номінальні господарі "Десна" протистояли дебютанту УПЛ "Минаю", повідомляє УНН.
На 6-й хвилині "Минай" втратив чудову нагоду аби вийти вперед. Нурієв ударом з пенальті поцілив у стійку. Капітан гостей Ткачук здійснив потужний гострий удар під штангу, але голкіпер Огіря здійснив сейв.
Гості були активніші біля чужих воріт у першій половині. Наприклад, відзначимо ефектний дриблінг Книша, якому потім завадила точність аби відзначитися. Єдиний гол стався на 80 хвилині, коли з передачі Євгена Коноплі забивав Пилип Будківський – 1:0 на користь "Десни".
Примітно, "Десна" піднялася на третє місце із 16 очками наздогнала по пунктам "Шахтар".
Як писав УНН, Гол футболіста "Динамо" врятував "Олімпік" від поразки у матчі УПЛ.