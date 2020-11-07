Гол футболіста "Динамо" врятував "Олімпік" від поразки у матчі УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Футболісти “Олімпіку” та “Маріуполю” провели результативний поєдинок у матчі 9-го туру УПЛ, який пройшов у Києві, передає кореспондент УНН.
На 36 хвилині Беніто відкрив рахунок вдало зіграв на добиванні. Проте наприкінці тайму за приазовців відзначилися Данило Сікан і Мишньов. Обидва забивали із пенальті.
По перерві Танковський на 73 хвилині подвоїв перевагу і здавалося, що “Маріуполь” візьме три очки у поєдинку. Але іншої думки були Сергій Політило та Ібрагім Каргбо. Перший забив на 79 хвилині, а другий відзначився з передачі Беніто на 4-й компенсованій хвилині.
Примітно, що Беніто і Каргбо на правах оренди з “Динамо” виступають за “Олімпік”.
Додамо, обидві команди є сусідами в турнірній таблиці — 6 і 7 місця. “Олімпік” набрав 13 балів, а “Маріуполь” 12.