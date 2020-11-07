Гол футболиста "Динамо" спас "Олимпик" от поражения в матче УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Футболисты “Олимпика” и “Мариуполю” провели результативный поединок в матче 9-го тура УПЛ, который прошел в Киеве, передает корреспондент УНН.
На 36 минуте Бенито открыл счет удачно сыграв на добивании. Однако в конце тайма за приазовцев отличились Даниил сикан и Мишньов. Оба забивали с пенальти.
После перерыва Танковский на 73 минуте удвоил преимущество и казалось, что “Мариуполь” возьмет три очка в поединке. Но другого мнения были Сергей Политыло и Ибрагим Каргбо. Первый забил 79 минуте, а второй отличился с передачи Бенито на 4-й компенсированной минуте.
Примечательно, что Бенито и Каргбо на правах аренды из “Динамо” выступают за “Олимпик”.
Добавим, обе команды соседствуют в турнирной таблице — 6 и 7 места. “Олимпик” набрал 13 баллов, а “Мариуполь” 12.