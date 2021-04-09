Неутешительные выводы: грузовые перевозки "Укрзализныци" в первом квартале 2021 продолжили падение

Цитата

“Темпы сокращения грузовых перевозок 2020 года к предыдущему составил 4,6%, потеряно за год 8,3 млрд т.км. За I квартал 2021 года объемы перевозок уже к соответствующему периоду 2020 года сократились на 6,6%, потеряно 2,8 млрд т.км. Критическое состояние основных фондов железнодорожного транспорта и имеющийся персонал не способны обеспечить запланированный рост грузопотока”, — указано в анализе.

Детали

Убытки на грузоперевозках приведут к общему упадку “Укрзализныци”, поскольку сейчас перекрывают расходы на пассажирские перевозки.

В 2020 году от грузовых перевозок “Укрзализныци” получено 64,5 млрд грн, что меньше плана на 11,5 млрд грн (минус 15%) и факта 2019 года на 8 млрд грн (минус 11%).

В то же время финансовый план “Укрзализныци” на 2021 год искусственно завышен по доходам от грузовых перевозок на 13,4 млрд грн или на 18,6%.

Убытки “Укрзализныци” за 2020 год могли покрыть вакцинацию Pfizer 11 млн украинцев

В прошлом году “Укрзализныця” понесла общих убытков на 12 млрд грн, из которых 8 млрд грн — грузовые перевозки. Для сравнения, за эти средства 11 млн украинцев могли вакцинироваться двойной дозой Pfizer (из расчета 20 долларов за одну дозу по курсу 27 грн к 1 доллару). Обосновать такое падение прибыли можно было бы пандемией и сокращением объемов перевозок, но по данным “Укрзализныци”, они почти не изменились против 2019 года, в отличие от доходов.

В причинах разбираются члены парламентской временной следственной комиссии, заменившие собой фактически антикоррупционные органы, которые проявили полное бездействие в течение прошлого года. Правоохранители неохотно сотрудничают с ВСК, прежде всего это касается Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, вообще имели меморандум с “Укрзализныцей” с октября прошлого года и обязались следить борьбу со схемами. Но ни уголовного производства не открыли. (Согласно данным Единого реестра судебных решений). Детали здесь.

“По данному вопросу на следующем заседании планировали их заслушать”, — прокомментировал УНН народный депутат от группы “Доверие”, член ВСК Александр Сухов.

Убытки “Укрзализныци” стали прибылью для контрагентов

Правление “Укрзализныци” в лице руководителя Владимира Жмака и директора по коммерческой работе Иракли Эзугбая уволенно в марте. Именно с последним связывают 8 млрд грн убытков на грузоперевозках, не исключено, что в интересах компаний с его орбиты “Дженерал контейнер Сервисес” и “Рисоил” — последняя имеет в распоряжении херсонский порт по договору концессии. В то же время “Дженерал контейнер Сервисес”, которой владел Иракли Эзугбая, незадолго до его назначения в “Укрзализныцю” стала контрагентом железной дороги и осуществляла грузовые перевозки. Уменьшив тарифы на грузоперевозки Иракли Эзугбая фактически способствовал тому, что подобные “Дженерал контейнер Сервисес” контрагенты стали экономить средства, эксплуатируя больше ресурсы “Укрзализныци”. То есть, они перевозили больше, а платили меньше. Детали здесь.

Преступление без наказания

В мае 2020 года детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов сообщил, что ущерб от коррупции в “Укрзализныце” составляют более 1 млрд грн. Среди прочего речь шла о предоставлении льгот руководством “Укрзализныци” на тарифы по грузовым перевозкам.

“Мы расследуем 21 уголовное производство в активной стадии досудебного расследования по фактам преступлений, связанных с деятельностью „Укрзализныци“, 15 человек уведомлены о подозрении”, — сообщал тогда детектив.

В октябре 2020 года он подписал меморандум с руководителем “Укрзализныци” Владимиром Жмаком. Но с того момента уголовного производства по факту предоставления льгот на грузовые перевозки Гюлбмагомедов не открыл. Объяснить это УНН отказался — соответствующий запрос на рассмотрении уже почти неделю. Зато в НАБУ сообщили, что изучат обоснованность тарифов Иракли Эзугбая, правда, не в рамках уголовного производства, а вне его. Детали здесь.

“След Саакашвили”

Некоторые СМИ имеют свою версию происходившего на “Укрзализныце” с сентября прошлого года. Когда компанию возглавил бывший заместитель Михаила Саакашвили в Одесской ОГА Владимир Жмак, первым его кадровым решением было назначение коммерческим директором Иракли Эзугбая — бывшего руководителя железной дороги Грузии во времена президента Саакашвили. В Грузии его обвинили в растрате средств на железной дороге в особо крупном размере, но это не помешало назначению в железную дорогу Украины. Помощницей Жмака была назначена Полина Чиж, которая после увольнения своего шефа с “Укрзализныци” по указу Президента Владимира Зеленского была переведена на должность руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО. Еще до “Укрзализныци” Чиж побывала помощницей первого директора НАБУ Гизо Углавы и в Офисе генпрокурора во времена Руслана Рябошапки. Чиж также фигурировала в скандале со “сливом” данных уголовных производств НАБУ в посольство США. Последних интересовали дела в том числе и по “Укрзализныци”. В “Укрзализныце”, по данным УНН, она была “связным” между Жмаком, Углавой и Гюльмагомедовым. Подробно здесь.

Касательно это подтверждается и петицией к правительству, которая была опубликована в марте. Там указано, что Жмак и Эзугбая “заказывали” у НАБУ оперативки на оппонентов из “Укрзализныци” и на этом основании требовали их увольнения, чтобы никто не мешал “реформировать” грузовые перевозки украинской железной дороги.