У НАБУ прокоментували "поза процесуальні" контакти детективів зі звільненим правлінням "Укрзалізниці"

Цитата:

"В Управлінні внутрішнього контролю Національного бюро відсутні відомості, які б підтверджували наявність поза процесуальних контактів з керівництвом "Укрзалізниці" (включаючи патронатну службу і помічників керівника "УЗ") згаданого в зверненні детектива НАБУ", - повідомили в бюро.

Доповнення

ЗМІ стверджують, що поза процесуальний контакт здійснювався між НАБУ та "Укрзалізницею" на постійній основі через Поліну Чиж. Раніше вона була помічницею першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, а з приходом так званого "менеджменту Міхеїла Саакашвілі" до "Укрзалізниці" - перейшла туди. Вона була працевлаштована до "Укрзалізниці" директором департаменту інформаційної політики і зв'язків з громадськістю. Але за інформацією співрозмовників УНН, фактично була "зв'язковим" між главою правління залізниці Володимиром Жмаком, членом правління Іраклі Езугбая та НАБУ.

У жовтні між НАБУ та "УЗ" було укладено меморандум про спільну боротьбу з корупцією і з тих пір детективи не виявили жодної схеми на залізниці, на відміну від ЗМІ, які повідомили про заниження тарифів на вантажоперевезення і багатомільярдні збитки внаслідок такого рішення Іраклі Езугбая. Останній подав у відставку 11 березня, але підписаного указу про його звільнення "Укрзалізниця" не надала до цього дня, а Володимир Жмак був звільнений урядом 15 березня.

Разом з тим Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з січня взялася аналізувати критичний стан "Укрзалізниці", можливу участь в цьому менеджменту Жмака-Езугбая, а також можливу бездіяльність правоохоронних органів, включаючи НАБУ.