В НАБУ прокомментировали "вне процессуальные" контакты детективов с уволенным правлением "Укрзализныци"

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"В Управлении внутреннего контроля Национального бюро отсутствуют сведения, подтверждающие наличие вне процессуальных контактов с руководством "Укрзализныци" (включая патронатную службу и помощников руководителя "УЗ") упомянутого в обращении детектива НАБУ", - сообщили в бюро.

Дополнение

СМИ утверждают, что вне процессуальный контакт осуществлялся между НАБУ и "Укрзализныцей" на постоянной основе через Полину Чиж. Ранее она была помощницей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы, а с приходом так называемого "менеджмента Михеила Саакашвили" в "Укрзализныцю" - перешла туда. Она была трудоустроена в "Укрзализныцю" директором департамента информационной политики и связей с общественностью. Но по информации собеседников УНН, фактически была "связным" между главой правления железной дороги Владимиром Жмаком, членом правления Иракли Эзугбая и НАБУ.

В октябре между НАБУ и "УЗ" был заключен меморандум о совместной борьбе с коррупцией и с тех пор детективы не обнаружили ни одной схемы на железной дороге, в отличие от СМИ, которые сообщили о занижении тарифов на грузоперевозки и многомиллиардных убытках вследствие такого решения Иракли Эзугбая. Последний подал в отставку 11 марта, но подписанного указа об его увольнении "Укрзализныця" не предоставила по сей день, а Владимир Жмак был уволен правительством 15 марта.

Вместе с тем Временная следственная комиссия Верховной Рады с января взялась анализировать критическом состояние "Укрзализныци", возможное участие в этом менеджмента Жмака-Эзугбая, а также возможное бездействие правоохранительных органов, включая НАБУ.