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Екскомерційний директор "Укрзалізниці" Езугбая уникнув перевірки конфлікту інтересів

Екскомерційний директор "Укрзалізниці" Езугбая уникнув перевірки конфлікту інтересів

Київ • УНН

 • 35422 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. У Національному агентстві по запобіганню корупції повідомили УНН, що ексдиректор "Укрзалізниці" з комерційної роботи та логістики Іраклі Езугбая не проходив перевірку на конфлікт інтересів.

Цитата:

"Перевірка наявності конфлікту інтересів у діях керівника вантажних перевезень АТ "Укрзалізниці" Іраклія Езугбая Національним агентством з попередження корупції не проводилася", - відповіли в НАЗК.

Контекст

Про необхідність проведення такої перевірки заявляли народні депутати в зверненні до Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. 

Вони вказували на те, що Езугбая при призначенні на посаду в "Укрзалізницю" не повідомив про можливий конфлікт інтересів у зв'язку з тим, що до цього був співзасновником компанії, яка займається вантажоперевезеннями на українській залізниці "Дженерал Контейнер Сервісес". Крім того, перевірка не проводилася і тоді, коли своїм рішенням Езугбая знизив тарифи на вантажоперевезення "УЗ", чим завдав збиток держкомапніі. При цьому компанія "Дженерал Контейнер Сервісес", відкрила кілька нових напрямків діяльності і почала проводити перевезення в інтересах іншої компанії "Рісоіл Термінал" - співзасновника "Дженерал Контейнер Сервісес".

Доповнення

"Рісоіл Термінал" входить до групи компаній "Рісоіл С.А.", яка з минулого літа отримала в концесію херсонський порт. Ці ж компанії мають відношення до "Індустріальної групи Грузії" Давида Бежуашвілі. Останній - один з найбагатших грузинських олігархів. Головні активи (Кутаїський автозавод і Ткібульске вугілля) Бежуашвілі отримав при правлінні Саакашвілі в Грузії. Брат Давида Бежуашвілі Гела при Саакашвілі був начальником зовнішньої розвідки Грузії.

Езугбая подав у відставку 11 березня. Пізніше 15 березня Кабмін звільнив з посади голови "УЗ" Володимира Жмака. Обидва пов'язані з Міхеїлом Саакашвілі і були його підлеглими: Езугбая керував при ньому залізницею Грузії, а Жмак був його заступником в Одеській держадміністрації.

Дії Езугбая в "УЗ" не перевірялися і НАБУ, незважаючи на підписаний в жовтні меморандум про спільну боротьбу з корупцією на залізниці. Цей факт журналісти також пояснюють роллю Міхеїла Саакашвілі і його зв'язків з першим заступником директора НАБУ Гізо Углавою.

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