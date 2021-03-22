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Экс-коммерческий директор "Укрзализныци" Эзугбая избежал проверки конфликта интересов

Киев  •  УНН

 • 35410 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Национальном агентстве по предотвращению коррупции сообщили УНН, что экс-директор "Укрзализныци" по коммерческой работе и логистике Иракли Эзугбая не проходил проверку на конфликт интересов.

Цитата:

"Проверка наличия конфликта интересов в действиях руководителя грузовых перевозок АО "Укрзализныци" Ираклия Эзугбая Национальным агентством по предупреждению коррупции не проводилась", - ответили в НАПК.

Контекст

О необходимости проведения такой проверки заявляли народные депутаты в обращении к Премьер-министру Денису Шмыгалю.

Они указывали на то, что Эзугбая при назначении на должность в "Укрзализныцю" не сообщил о возможном конфликте интересов в связи с тем, что до этого был соучредителем компании, занимающейся грузоперевозками на украинской железной дороге "Дженерал Контейнер Сервисес". Кроме того, проверка не проводилась и тогда, когда своим решением Эзугбая снизил тарифы на грузоперевозки "УЗ", чем нанес ущерб госкомапнии. При этом компания "Дженерал Контейнер Сервисес", открыла несколько новых направлений деятельности и начала проводить перевозки в интересах другой компании "Рисоил Терминал" - соучредителя "Дженерал Контейнер Сервисес".

Дополнение

"Рисоил Терминал" входит в группу компаний "Рисоил С.А.", которая с прошлого лета получила в концессию херсонский порт. Эти же компании имеют отношение к "Индустриальной группе Грузии" Давида Бежуашвили. Последний - один из самых богатых грузинских олигархов. Главные активы (Кутаисский автозавод и Ткибульский уголь) Бежуашвили получил при правлении Саакашвили в Грузии. Брат Давида Бежуашвили Гела при Саакашвили был начальником внешней разведки Грузии.

Эзугбая подал в отставку 11 марта. Позднее 15 марта Кабмин уволил с должности главу "УЗ" Владимира Жмака. Оба связаны с Михеилом Саакашвили и были его подчиненными: Эзугбая руководил при нем железной Грузии, а Жмак был его заместителем в Одесской госадминистрации.

Действия Эзугбая в "УЗ" не проверялись и НАБУ, несмотря на подписанный в октябре меморандум о совместной борьбе с коррупцией на железной дороге. Этот факт журналисты также объясняют ролью Михеила Саакашвили и его связями с первым заместителем директора НАБУ Гизо Углавой.

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