Невтішні висновки: вантажні перевезення "Укрзалізниці" у першому кварталі 2021 продовжили падіння

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“Темпи скорочення вантажних перевезень за 2020 рік до попереднього склав 4,6%, втрачено за рік 8,3 млрд т.км. За I квартал 2021 року обсяги перевезень вже до відповідного періоду 2020 скоротились на 6,6%, втрачено 2,8 млрд т.км. Критичний стан основних фондів залізничного транспорту та наявний персонал не здатні забезпечити заплановане зростання вантажопотоку”, — вказано в аналізі.

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Збитки на вантажоперевезеннях призведуть до загального занепаду “Укрзалізниці”, оскільки наразі перекривають витрати на пасажирські перевезення.

У 2020 році від вантажних перевезень “Укрзалізниці” отримано 64,5 млрд грн, що менше від плану на 11,5 млрд грн (мінус 15%) та факту 2019 року на 8 млрд грн (мінус 11%).

Водночас фінансовий план “Укрзалізниці” на 2021 рік штучно завищено по доходам від вантажних перевезень на 13,4 млрд грн або на 18,6%.

Збитки “Укрзалізниці” за 2020 рік могли покрити вакцинацію Pfizer 11 млн українців

Минулого року “Укрзалізниця” зазнала загальних збитків на 12 млрд грн, з яких 8 млрд грн — вантажні перевезення. Для порівняння, за ці кошти 11 млн українців могли вакцинуватися подвійною дозою Pfizer (із розрахунку 20 доларів за одну дозу за курсом 27 грн до 1 долара). Обгрунтувати таке падіння прибутку можна було б пандемією і скороченням обсягів перевезень, але за даними “Укрзалізниці”, вони майже не змінилися проти 2019 року, на відміну від доходів.

У причинах розбираються члени парламентської Тимчасової слідчої комісії, які замінили собою фактично антикорупційні органи, які проявили повну бездіяльність впродовж минулого року. Правоохоронці неохоче співпрацюють з ТСК, передусім це стосується Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, які взагалі мали меморандум з “Укрзалізницею” від жовтня минулого року і зобов’язалися пильнувати боротьбу зі схемами. Але жодного кримінального провадження не відкрили. ( згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень). Деталі тут.

“З даного питання на наступному засіданні планували їх заслухати”, — прокоментував УНН народний депутат від групи “Довіра”, член ТСК Олександр Сухов.

Збитки “Укрзалізниці” стали прибутком для контрагентів

Правління “Укрзалізниці” в особі керівника Володимира Жмака та директора з комерційної роботи Іраклі Езугбая звільнено у березні. Саме з останнім пов’язують 8 млрд грн збитків на вантажоперевезеннях, не виключено, що в інтересах компаній з його орбіти “Дженерал контейнер сервісес” та “Рисоіл” — остання має в розпорядженні херсонський порт за договором концесії. Водночас “Дженерал контейнер сервісес”, якою володів Іраклі Езугбая, незадовго до його призначення в “Укрзалізницю” стала контрагентом залізниці і здійснювала вантажні перевезення. Зменшивши тарифи на вантожоперевезення Іраклі Езугбая фактично сприяв тому, що подібні “Дженерал контейнер сервісес” контрагенти стали економити кошти, експлуатуючи більше ресурси “Укрзалізниці”. Тобто, вони перевозили більше, а сплачували менше. Деталі тут.

Злочин без покарання

У травні 2020 году детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов повідомив, що збитки від корупції в “Укрзалізниці” становлять понад 1 млрд грн. Серед іншого йшлося про надання пільг керівництвом “Укрзалізниці” на тарифи з вантажних перевезень.

“Ми розслідуємо 21 кримінальне провадження в активній стадії досудового розслідування за фактами злочинів, пов’язаних з діяльністю „Укрзалізниці“, 15 осіб повідомлені про підозру”, — повідомляв тоді детектив.

У жовтні 2020 року він підписав меморандум з керівником “Укрзалізниці” Володимиром Жмаком. Але відтоді жодного кримінального провадження за фактом надання пільг на вантажні перевезення Гюлбмагомедов не відкрив. Пояснити це УНН відмовився — відповідний запит на розгляді вже майже тиждень. Натомість в НАБУ повідомили, що вивчать обгрунтованість тарифів Іраклі Езугбая, щоправда, не в рамках кримінального провадження, а поза ним. Деталі тут.

“Слід Саакашвілі”

Деякі ЗМІ мають свою версію того, що відбувалось на “Укрзалізниці” з вересня минулого року. Коли компанію очолив колишній заступник Михаїла Саакашвілі в Одеській ОДА Володимир Жмак, першим його кадровим рішенням було призначення комерційним директором Іраклі Езугбая — колишнього керівника залізниці Грузії за часів Президента Саакашвілі. В Грузії його звинуватили в розтраті коштів на залізниці в особливо великому розмірі, але це не стало на заваді призначення в залізницю України. Помічницею Жмака була призначена Поліна Чиж, яка після звільнення свого шефа з “Укрзалізниці” за наказом Президента Володимира Зеленського була переведена на посаду керівника Центру протидії дезінформації РНБО. Ще до “Укрзалізниці” Чиж побувала помічницею першого директора НАБУ Гізо Углави та в Офісі Генпрокурора за часів Руслана Рябошапки. Чиж також фігурувала у скандалі зі “зливом” данних кримінальних проваджень НАБУ в посольство США. Останніх цікавили справи зокрема і по “Укрзалізниці”. В “Укрзалізниці”, за даними УНН, вона була “зв’язним” між Жмаком, Углавою і Гюльмагомедовим. Детально тут.

Дотично це підтверджується і петицією до уряду, яка була опублікована у березні. Там вказано, що Жмак та Езугбая “замовляли” в НАБУ оперативки на опонентів з “Укрзалізниці” і на цій підставі вимагали їх звільнення, аби ніхто не заважав “реформувати” вантажні перевезення української залізниці.