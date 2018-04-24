Невыплаченные алименты: с начала года с должников взыскали 969 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. С начала года взыскали 969 млн гривен задолженности по выплате алиментов. Об этом на заседании Центрального и региональных штабов Минюста по вопросам ликвидации задолженности по выплате зарплаты сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает корреспондент УНН.
"С начала старта кампании по принудительному исполнению судебных решений о взыскании задолженности по алиментам (6 февраля 2018 года) государственными исполнителями взыскано 313 млн грн. С начала года взыскано 969 млн грн задолженности по алиментам. При этом средний показатель роста взыскания задолженности по алиментам составляет 223%, но есть области, где показатели роста является ниже среднего. Это, в частности, Днепропетровская область - 143%, Донецкая - 199%, Житомирская - 127%, Одесская - 107%, Хмельницкая - 218%, Черниговская - 165% и г.Киев - 210%", - сказала Глущенко.
В то же время по ее словам, есть и области, которые стали лидерами по росту взыскания задолженности по алиментам. Ими стали Луганская область - 650%, Николаевская - 613%, Ровенская - 504%, Винницкая - 450%, Киевская - 418% и Черкасская 401%.
Как сообщал УНН, Минюст предложил увольнять чиновников за неуплату алиментов.