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Невыплаченные алименты: с начала года с должников взыскали 969 млн грн

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. С начала года взыскали 969 млн гривен задолженности по выплате алиментов. Об этом на заседании Центрального и региональных штабов Минюста по вопросам ликвидации задолженности по выплате зарплаты сообщила заместитель министра юстиции Светлана Глущенко, передает корреспондент УНН.

Невыплаченные алименты: с начала года с должников взыскали 969 млн грн

"С начала старта кампании по принудительному исполнению судебных решений о взыскании задолженности по алиментам (6 февраля 2018 года) государственными исполнителями взыскано 313 млн грн. С начала года взыскано 969 млн грн задолженности по алиментам. При этом средний показатель роста взыскания задолженности по алиментам составляет 223%, но есть области, где показатели роста является ниже среднего. Это, в частности, Днепропетровская область - 143%, Донецкая - 199%, Житомирская - 127%, Одесская - 107%, Хмельницкая - 218%, Черниговская - 165% и г.Киев - 210%", - сказала Глущенко.

В то же время по ее словам, есть и области, которые стали лидерами по росту взыскания задолженности по алиментам. Ими стали Луганская область - 650%, Николаевская - 613%, Ровенская - 504%, Винницкая - 450%, Киевская - 418% и Черкасская 401%.

Как сообщал УНН, Минюст предложил увольнять чиновников за неуплату алиментов.

Украинские Национальные Новости

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