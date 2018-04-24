Невиплачені аліменти: з початку року з боржників стягнули 969 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. З початку року стягнули 969 млн гривень заборгованості з виплати аліментів. Про це на засіданні Центрального та регіональних штабів Мін’юсту з питань ліквідації заборгованостей з виплат зарплати повідомила заступник міністра юстиції Світлана Глущенко, передає кореспондент УНН.
“Від початку старту кампанії з примусового виконання судових рішень щодо стягнення заборгованості по аліментах (6 лютого 2018 року) державними виконавцями стягнуто 313 млн грн. З початку року стягнено 969 млн грн заборгованості по аліментах. При цьому середній показник зростання стягнення заборгованості по аліментах складає 223%, але є області, де показники зростання є нижче середнього. Це, зокрема, Дніпропетровська область — 143%, Донецька — 199%, Житомирська — 127%, Одеська — 107%, Хмельницька — 218%, Чернігівська — 165% та м. Київ — 210%”, — сказала Глущенко.
Водночас за її словами, є й області, які стали лідерами за зростанням стягнення заборгованості по аліментах. Ними стали: Луганська область — 650%, Миколаївська — 613%, Рівненська — 504%, Вінницька — 450%, Київська — 418% та Черкаська 401%.
Як повідомляв УНН, Мін’юст запропонував звільняти чиновників за несплату аліментів.