Мін’юст запропонував звільняти чиновників за несплату аліментів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 квітня. УНН. Другий пакет законопроектів щодо посилення відповідальності за несплату аліментів передбачає звільнення з посади чиновників, які мають борг за аліменти понад 1 рік, а також заборонити обіймати високі державні посади за борг понад 6 місяців. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН.
За словами міністра, Мін’юст разом з нардепами підготували ще низку законів, які ще більше посилять відповідальність за несплату аліментів.
Документами запропоновано, зазначив Петренко, нараховувати пеню за прострочення сплати аліментів від 20% до 50% від суми боргу.
"Заборона боржникам, які не платять 6 місяців і більше, займати високі державні посади. Звільнення з посади чиновників, які мають борг понад 1 рік. Кримінальна відповідальність для тих, хто уникає суспільно корисних робіт", - написав він.
Також буде накладатися автоматизований арешт на кошти боржників, їм буде заборонено відчужувати власне майно.
Передбачений обов’язок для ув’язнених працювати для своєчасної виплати аліментів.
Разом з тим у пакеті законопроектів, які сьогодні зареєстровані у Верховній Раді за номерами №8294, №8295 та №8296, передбачена відміна податку на аліменти від батьків-нерезидентів та податкові пільги батькам, які оплачують розвиток дитини.
Як повідомляв УНН, чоловік у Кіровоградській області погрожував убивством державним виконавцям, які намагалися здійснити опис його майна. Зазначено, що кропивничанин має борг по аліментах, який складає 82 390 грн.