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Мін’юст запропонував звільняти чиновників за несплату аліментів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Другий пакет законопроектів щодо посилення відповідальності за несплату аліментів передбачає звільнення з посади чиновників, які мають борг за аліменти понад 1 рік, а також заборонити обіймати високі державні посади за борг понад 6 місяців. Про це написав на своїй сторінці у Facebook міністр юстиції України Павло Петренко, передає УНН.

Мін’юст запропонував звільняти чиновників за несплату аліментів

За словами міністра, Мін’юст разом з нардепами підготували ще низку законів, які ще більше посилять відповідальність за несплату аліментів.

Документами запропоновано, зазначив Петренко, нараховувати пеню за прострочення сплати аліментів від 20% до 50% від суми боргу.

"Заборона боржникам, які не платять 6 місяців і більше, займати високі державні посади. Звільнення з посади чиновників, які мають борг понад 1 рік. Кримінальна відповідальність для тих, хто уникає суспільно корисних робіт", - написав він.

Також буде накладатися автоматизований арешт на кошти боржників, їм буде заборонено відчужувати власне майно.

Передбачений обов’язок для ув’язнених працювати для своєчасної виплати аліментів.

Разом з тим у пакеті законопроектів, які сьогодні зареєстровані у Верховній Раді за номерами №8294, №8295 та №8296, передбачена відміна податку на аліменти від батьків-нерезидентів та податкові пільги батькам, які оплачують розвиток дитини.

Як повідомляв УНН, чоловік у Кіровоградській області погрожував убивством державним виконавцям, які намагалися здійснити опис його майна. Зазначено, що кропивничанин має борг по аліментах, який складає 82 390 грн.

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