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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минюст предложил увольнять чиновников за неуплату алиментов

Киев • УНН

 • 10620 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Второй пакет законопроектов об усилении ответственности за неуплату алиментов предусматривает освобождение от должности чиновников, которые имеют долг по алиментам свыше 1 года, а также запретить занимать высокие государственные должности за долг более 6 месяцев. Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко, передает УНН.

Минюст предложил увольнять чиновников за неуплату алиментов

По словам министра, Минюст вместе с нардепами подготовили еще ряд законов, которые еще больше усилят ответственность за неуплату алиментов.

Документами предложено, отметил Петренко, начислять пеню за просрочку уплаты алиментов от 20% до 50% от суммы долга.

"Запрет должникам, которые не платят 6 месяцев и более, занимать высокие государственные должности. Освобождение от должности чиновников, которые имеют долг свыше 1 года. Уголовная ответственность для тех, кто избегает общественно полезных работ", - написал он.

Также будет накладываться автоматизированный арест на средства должников, им будет запрещено отчуждать имущество.

Предусмотрена обязанность для заключенных работать для своевременной выплаты алиментов.

Вместе с тем в пакете законопроектов, которые сегодня зарегистрированы в Верховной Раде по номерам №8294, №8295 и №8296, предусмотрена отмена налога на алименты от родителей-нерезидентов и налоговые льготы родителям, которые оплачивают развитие ребенка.

Как сообщал УНН, мужчина в Кировоградской области угрожал убийством государственным исполнителям, которые пытались осуществить описание его имущества. Отмечено, что житель Кропивницкого имеет долг по алиментам, который составляет 82 390 грн.

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