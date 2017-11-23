Неизвестные завешали Киев галстуками
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Неизвестные завешали галстуками ветки деревьев в центре Киева, сообщает корреспондент УНН.
В центре Киева возле бизнес-центров “Леонардо” на ул. Богдана Хмельницкого, “Гулливер” на Эспланадной и “Торонто” на Большой Васильковской деревья украсили множеством галстуков.
Как видно на фотографиях, сами галстуки разрезаны на две части. Свою причастность к флэшмобу представители бизнес-центров отрицают. УНН попробует выяснить, кто же организатор.
Если заметите другие места с галстуками, пишите нам.