Неизвестные завешали Киев галстуками

В центре Киева возле бизнес-центров “Леонардо” на ул. Богдана Хмельницкого, “Гулливер” на Эспланадной и “Торонто” на Большой Васильковской деревья украсили множеством галстуков.

Как видно на фотографиях, сами галстуки разрезаны на две части. Свою причастность к флэшмобу представители бизнес-центров отрицают. УНН попробует выяснить, кто же организатор.

Если заметите другие места с галстуками, пишите нам.