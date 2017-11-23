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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 70200 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 56260 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 64458 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 72997 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Неизвестные завешали Киев галстуками

Неизвестные завешали Киев галстуками

Киев  •  УНН

 • 34010 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Неизвестные завешали галстуками ветки деревьев в центре Киева, сообщает корреспондент УНН.

В центре Киева возле бизнес-центров “Леонардо” на ул. Богдана Хмельницкого, “Гулливер” на Эспланадной и “Торонто” на Большой Васильковской деревья украсили множеством галстуков.

Как видно на фотографиях, сами галстуки разрезаны на две части. Свою причастность к флэшмобу представители бизнес-центров отрицают. УНН попробует выяснить, кто же организатор.

Если заметите другие места с галстуками, пишите нам.

Украинские Национальные Новости

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