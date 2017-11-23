Невідомі завішали Київ краватками

У центрі Києва біля бізнес-центрів "Леонардо" на вул. Богдана Хмельницького, "Гулівер" на Еспланадній та "Торонто" на Великій Васильківській дерева прикрасили безліччю краваток.

Як видно на фотографіях, самі краватки розрізані на дві частини. Свою причетність до флешмобу представники бізнес-центрів заперечують. УНН спробує з'ясувати, хто ж організатор.

Якщо помітите інші місця з краватками, пишіть нам.