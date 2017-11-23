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Невідомі завішали Київ краватками

Невідомі завішали Київ краватками

Київ • УНН

 • 34020 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Невідомі завішали краватками гілки дерев в центрі Києва, повідомляє кореспондент УНН.

У центрі Києва біля бізнес-центрів "Леонардо" на вул. Богдана Хмельницького, "Гулівер" на Еспланадній та "Торонто" на Великій Васильківській дерева прикрасили безліччю краваток.

Як видно на фотографіях, самі краватки розрізані на дві частини. Свою причетність до флешмобу представники бізнес-центрів заперечують. УНН спробує з'ясувати, хто ж організатор.

Якщо помітите інші місця з краватками, пишіть нам.

Українські Національні Новини

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