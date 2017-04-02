Неизвестные устроили стрельбу на многотысячном концерте в США
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. По меньшей мере два человека получили ранения в результате стрельбы во время второго ежегодного весеннего концерта в округе Динудди в штате Вирджиния. Об этом сообщает телеканал CBS, пишет УНН.
Представители правоохранительных органов подтвердили информацию о двоих пострадавших, хотя изначально речь шла о семи раненых. Пострадавшие доставлены в больницу, их жизни ничего угрожает.
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Сообщается, что концерт проходил в рамках фестиваля, который посетило около 10-12 тыс. человек. По данным телеканала, вначале выстрел раздался возле сцены, а после этого несколько выстрелов произошло в разных местах парка.
Также в полиции заявили, что пули попали в несколько автомобилей.
Сообщается, что в настоящее время обстановка в парке не представляет угрозы, хотя информации о задержанных пока нет.