Невідомі влаштували стрілянину на багатотисячному концерті в США
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Щонайменше двоє людей отримали поранення в результаті стрілянини під час другого щорічного весняного концерту в окрузі Дінудді в штаті Вірджинія (США). Про це повідомляє телеканал CBS, пише УНН.
Представники правоохоронних органів підтвердили інформацію про двох постраждалих, хоча спочатку йшлося про сімох поранених. Постраждалі доставлені в лікарню, їх життю нічого загрожує.
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Повідомляється, що концерт проходив в рамках фестивалю, який відвідало близько 10-12 тис. чоловік. За даними телеканалу, спочатку постріли пролунали біля сцени, а після цього кілька пострілів почулися в різних місцях парку.
Також в поліції заявили, що кулі потрапили в кілька автомобілів.
Повідомляється, що в даний час обстановка в парку не становить загрози, хоча інформації про затриманих поки немає.