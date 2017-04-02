Невідомі влаштували стрілянину на багатотисячному концерті в США

Представники правоохоронних органів підтвердили інформацію про двох постраждалих, хоча спочатку йшлося про сімох поранених. Постраждалі доставлені в лікарню, їх життю нічого загрожує.

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Повідомляється, що концерт проходив в рамках фестивалю, який відвідало близько 10-12 тис. чоловік. За даними телеканалу, спочатку постріли пролунали біля сцени, а після цього кілька пострілів почулися в різних місцях парку.

Також в поліції заявили, що кулі потрапили в кілька автомобілів.

Повідомляється, що в даний час обстановка в парку не становить загрози, хоча інформації про затриманих поки немає.