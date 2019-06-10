Неизвестные вырезали почти 100 человек в этнической деревне Мали

Нападение произошло в деревне Собан-Коу, недалеко от города Санга в регионе Мопти.



Поиски тел продолжаются, но официальные представители утверждают, что 95 человек были найдены мертвыми, а многие тела были сожжены.



В последние месяцы в Мали были совершены многочисленные нападения, некоторые из которых были этнически мотивированы, а некоторые – совершены джихадистскими группами, пишет агентство.



Мэр близлежащего Банкасса Мулай Гвиндо сообщил, что фулани из этого района напали на Собан-Коу после наступления темноты.



Ни одна группировка официально не взяла на себя ответственность за нападение.



"Сейчас у нас 95 погибших мирных жителей. Тела сожжены, мы продолжаем искать других", - сообщил журналистам местный чиновник.



Как сообщал УНН, выборы в Нигерии забрали жизни 35 людей.