Выборы в Нигерии забрали жизни 35 людей - наблюдатели

Правозащитники заявили, что число погибших во время самых крупных выборов в Африке было выше, чем на выборах в 2015 году.

Клемент Нванкво, организатор Situation Room, которая представляет более 70 групп гражданского общества, сказала, что 16 человек были убиты в результате насилия на выборах в восьми штатах Нигерии, в то время как консалтинговая компания SBM Intelligence из Лагоса назвала число в 35 смертей.

Полиция пока не комментировала данный факт.

Как сообщал УНН, в Нигерии 23 февраля состоялось голосование на выборах президента, отсроченное на неделю по решению властей.



