Вибори в Нігерії забрали життя 35 людей - спостерігачі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. В результаті насильства, що виник на виборах в Нігерії, було вбито принаймні 35 осіб. Про це заявили в неділю представники громадянського суспільства після того, як днем раніше виборці пішли на вибори в жорстких президентських перегонах між президентом Мухаммаду Бухарі і бізнесменом Атіка Абубакаром, передає УНН з посиланням на Reuters.
Правозахисники заявили, що число загиблих під час найбільших виборів в Африці було вище, ніж на виборах у 2015 році.
Клемент Нванкво, організатор Situation Room, яка представляє понад 70 груп громадянського суспільства, сказала, що 16 осіб були вбиті в результаті насильства на виборах в восьми штатах Нігерії, в той час як консалтингова компанія SBM Intelligence з Лагоса назвала число в 35 смертей.
Поліція поки не коментувала даний факт.
Як повідомляв УНН, в Нігерії 23 лютого відбулося голосування на виборах президента, відстрочене на тиждень за рішенням влади.