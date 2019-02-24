Вибори в Нігерії забрали життя 35 людей - спостерігачі

КИЇВ. 24 лютого. УНН. В результаті насильства, що виник на виборах в Нігерії, було вбито принаймні 35 осіб. Про це заявили в неділю представники громадянського суспільства після того, як днем раніше виборці пішли на вибори в жорстких президентських перегонах між президентом Мухаммаду Бухарі і бізнесменом Атіка Абубакаром, передає УНН з посиланням на Reuters.