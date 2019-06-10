Невідомі вирізали майже 100 чоловік в етнічному селі Малі

Напад стався в селі Собан-Коу, недалеко від міста Санга в регіоні Мопті.



Пошуки тіл тривають, але офіційні представники стверджують, що 95 осіб були знайдені мертвими, а багато тіл були спалені.



В останні місяці в Малі були здійснені численні напади, деякі з яких були етнічно мотивовані, а деякі - здійснені джихадистськими групами, пише агентство.



Мер довколишнього Банкасса Мулай Гвіндо повідомив, що фулани з цього району напали на Собан-Коу після настання темряви.



Жодне угрупування офіційно не взяло на себе відповідальність за напад.



"Зараз у нас 95 загиблих мирних жителів. Тіла спалені, ми продовжуємо шукати інших", - повідомив журналістам місцевий чиновник.



Як повідомляв УНН, вибори в Нігерії забрали життя 35 людей.