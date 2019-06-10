Невідомі вирізали майже 100 чоловік в етнічному селі Малі

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КИЇВ. 10 червня. УНН. Близько 100 осіб було вбито в результаті нападу в селі в центральній частині Малі, де проживає етнічна група догонів, передає УНН, посилаючись на BBC.

Напад стався в селі Собан-Коу, недалеко від міста Санга в регіоні Мопті.

Пошуки тіл тривають, але офіційні представники стверджують, що 95 осіб були знайдені мертвими, а багато тіл були спалені.

В останні місяці в Малі були здійснені численні напади, деякі з яких були етнічно мотивовані, а деякі - здійснені джихадистськими групами, пише агентство.

Мер довколишнього Банкасса Мулай Гвіндо повідомив, що фулани з цього району напали на Собан-Коу після настання темряви.

Жодне угрупування офіційно не взяло на себе відповідальність за напад.

"Зараз у нас 95 загиблих мирних жителів. Тіла спалені, ми продовжуємо шукати інших", - повідомив журналістам місцевий чиновник.

Як повідомляв УНН, вибори в Нігерії забрали життя 35 людей.

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