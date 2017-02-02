Неизвестные в балаклавах напали на семью бывшего майора милиции в Ровно
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Ровно неизвестные с оружием ограбили семью бывшего майора милиции. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Так, 1 февраля в дом 42-летнего мужчины ворвались трое разбойников. В руках они держали пистолет и автомат Калашникова, до младшей дочери приставили нож к горлу. Начали издеваться над женой хозяина и его сыном. Мужчине пришлось отдать все, чтобы спасти семью.
В руки грабителей попали 8000 долларов, телефоны, ноутбук, планшеты, золото и оружие.
Наконец они сели в автомобиль BMW потерпевшего и уехали с награбленным.
Полицейским удалось найти автомобиль вскоре после нападения. Он находился недалеко от Ровно, брошенный у дороги.
Злоумышленников в ней не было. Сейчас их ищут.
Напомним, прокуратура Одесской области направила в суд дело в отношении пятерых иностранцев, совершивших серию разбойных нападений, похитив почти 6 млн грн .