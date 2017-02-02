Невідомі в балаклавах напали на сім’ю колишнього майора міліції у Рівному
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Рівному невідомі зі зброєю пограбували сім’ю колишнього майора міліції. Про це повідомили УНН у відділі комунікації управління НП у Рівненській області.
Так, 1 лютого до будинку 42-річного чоловіка вдерлися троє розбійників. У руках вони тримали пістолет та автомат Калашникова, до найменшої доньки приставили ніж до горла. Почали знущатися із жінки господаря та його сина. Чоловіку довелося віддати усе, аби врятувати родину.
До рук грабіжників потрапили 8 тисяч доларів, телефони, ноутбук, планшети, золото та зброя.
Насамкінець вони сіли в автомобіль BMW потерпілого та поїхали з награбованим.
Поліцейським вдалося знайти автівку незадовго після нападу. Вона знаходилась неподалік Рівного, покинута біля дороги.
Зловмисників у ній не було. Наразі їх розшукують.
Нагадаємо, прокуратура Одещини направила до суду справу щодо п'ятьох іноземців, які скоїли серію розбійних нападів, викравши майже 6 млн грн.