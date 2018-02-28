Неизвестные взорвали магазин в Сумах

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61586 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74363 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77148 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106782 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100261 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104500 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111485 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117072 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122768 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134274 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Неизвестные взорвали магазин в Сумах

Неизвестные взорвали магазин в Сумах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 февраля. УНН. В одном из магазинов в Сумах произошел взрыв. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Сумской области, передает УНН.

"Инцидент произошел сегодня, в четыре утра. В одном из магазинов по улице Героев Крут неизвестные повредили витрину и забросили в помещение взрывоопасный предмет", - отметили в полиции.

Пострадавших и разрушений в результате взрыва нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологическая и взрывотехнические службы.

По факту инцидента открыли уголовные производства по ст. 194 ч.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 263, ч.1 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленников.

Напомним, во время столкновения возле Верховной Рады 27 февраля митингующие бросили в сторону правоохранителей взрывные средства.

Напомним, на Закарпатье неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата.

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