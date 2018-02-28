Неизвестные взорвали магазин в Сумах

"Инцидент произошел сегодня, в четыре утра. В одном из магазинов по улице Героев Крут неизвестные повредили витрину и забросили в помещение взрывоопасный предмет", - отметили в полиции.

Пострадавших и разрушений в результате взрыва нет. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологическая и взрывотехнические службы.

По факту инцидента открыли уголовные производства по ст. 194 ч.2 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и 263, ч.1 (незаконное обращение с оружием и взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Полиция разыскивает злоумышленников.

Напомним, во время столкновения возле Верховной Рады 27 февраля митингующие бросили в сторону правоохранителей взрывные средства.

Напомним, на Закарпатье неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата.