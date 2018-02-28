На Закарпатті невідомі намагалися підпалити магазин місцевого депутата від БПП
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 лютого. УНН. Учора ввечері, 27 лютого, у м. Берегове на Закарпатті невідомі підпалили продуктовий магазин. Як повідомила УНН речниця ГУ НП у Закарпатській області Тетяна Щоголева, двоє невідомих кинули займисту суміш у приміщення магазину, коли той ще працював.
"До поліції надійшло повідомлення про напад на магазин по вулиці Мукачівській. Там двоє невідомих відчинили двері магазину і кинули туди невідому займисту речовину. Через це у приміщенні сталася пожежа, якою частково знищено продукти харчування. Так як магазин ще працював, і там були люди, то вони швидко загасили пожежу. Внаслідок інциденту травмованих немає. За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 ККУ", - розповіла Т. Щоголева.
Відомо, що на території магазину працювали камери відеоспостереження, записи яких вивчають правоохоронці.
Як стало відомо УНН з власних джерел, вказаний магазин належить місцевому депутату від БПП, а інцидент з підпалом його майна відбувається не вперше.
Раніше УНН повідомляв, що в Ужгороді знову підпалили офіс Товариства угорської культури.