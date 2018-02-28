На Закарпатье неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата от БПП

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 61510 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 74264 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 77044 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 106759 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 100251 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104494 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111483 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117072 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122768 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134273 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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На Закарпатье неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата от БПП

На Закарпатье неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата от БПП

Киев  •  УНН

 • 8773 просмотра

УЖГОРОД-КИЕВ. 28 февраля. УНН. Вчера вечером, 27 февраля, в пгт. Береговое на Закарпатье неизвестные подожгли продуктовый магазин. Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, двое неизвестных бросили горючую смесь в помещение магазина, когда тот еще работал.

"В полицию поступило сообщение о нападении на магазин по улице Мукачевской. Там двое неизвестных открыли двери магазина и бросили туда неизвестную воспламеняющиеся вещество. Из-за этого в помещении произошел пожар, которой частично уничтожил продукты питания. Так как магазин еще работал, и там были люди, то они быстро потушили пожар. В результате инцидента травмированных нет. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК", - рассказала Т. Щеголева.

Известно, что на территории магазина работали камеры видеонаблюдения, записи которых изучают правоохранители.

Как стало известно УНН из собственных источников, указанный магазин принадлежит местному депутату от БПП, а инцидент с поджогом его имущества происходит не впервые.

Ранее УНН сообщал, что в Ужгороди снова подожгли офис Общества венгерской культуры.

Украинские Национальные Новости

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