На Закарпатье неизвестные пытались поджечь магазин местного депутата от БПП
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 28 февраля. УНН. Вчера вечером, 27 февраля, в пгт. Береговое на Закарпатье неизвестные подожгли продуктовый магазин. Как сообщила УНН пресс-секретарь ГУ ЧП в Закарпатской области Татьяна Щеголева, двое неизвестных бросили горючую смесь в помещение магазина, когда тот еще работал.
"В полицию поступило сообщение о нападении на магазин по улице Мукачевской. Там двое неизвестных открыли двери магазина и бросили туда неизвестную воспламеняющиеся вещество. Из-за этого в помещении произошел пожар, которой частично уничтожил продукты питания. Так как магазин еще работал, и там были люди, то они быстро потушили пожар. В результате инцидента травмированных нет. По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК", - рассказала Т. Щеголева.
Известно, что на территории магазина работали камеры видеонаблюдения, записи которых изучают правоохранители.
Как стало известно УНН из собственных источников, указанный магазин принадлежит местному депутату от БПП, а инцидент с поджогом его имущества происходит не впервые.
Ранее УНН сообщал, что в Ужгороди снова подожгли офис Общества венгерской культуры.