Невідомі підірвали магазин у Сумах
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. В одному з магазинів у Сумах стався вибух. Про це повідомив відділ комунікації поліції Сумської області, передає УНН.
"Подія сталася сьогодні, о четвертій ранку. В одному з магазинів по вулиці Героїв Крут невідомі пошкодили вітрину та закинули в приміщення вибухнебезпечний предмет", - зазначили в поліції.
Потерпілих та руйнувань внаслідок вибуху немає. На місці події працює слідчо-оперативна группа, кінологічна та вибухотехнічні служби.
По факту інциденту відкрили кримінальні провадження за ч.2 ст.194 (умисне знищення чи пошкодження майна) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю та вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Поліція розшукує зловмисників.
Нагадаємо, на Закарпатті невідомі намагалися підпалити магазин місцевого депутата.