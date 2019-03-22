Неизвестные бросили гранату в полицейскую будку возле посольства России в Афинах
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Неизвестные лица бросили минувшей ночью гранату в полицейскую будку возле посольства РФ в Афинах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС, которому дал комментарий пресс-атташе посольства РФ Василий Гаврилов.
"Неизвестные лица, проезжая примерно в 03:30 (2:30 Киев) утра на мотоцикле около консульского отдела посольства, бросили взрывное устройство, предположительно, гранату в полицейский будку. Устройство взорвалось. Будке нанесен незначительный ущерб. Никто не пострадал", - сказал Гаврилов.
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Как сообщал УНН, американец Сизар Сейак, который, по данным властей, рассылал самодельные взрывные устройства оппонентам президента США признал свою вину.
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