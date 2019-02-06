У Канаді під консульством РФ проведуть мітинг у масках українских політв’язнів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Асоціація Кримських татар Канади 23 лютого проведе мітинг “Свободу Криму! 5 років в окупації” під посольством Російської Федерації. Про це йдеться в повідомленні асоціації у Facebook, передає УНН.
«Асоціація Кримських татар Канади запрошує вас прийти та підтримати протест, присвячений п'ятим роковинам окупації Криму, який відбудеться навпроти будівлі російського консульства 23 Лютого», - йдеться в повідомленні.
Так, за інформацією асоціації, учасники заходу надягнуть маски з обличчями політв'язнів і військовополонених та під стінами російського консульства вимагатимуть їх звільнення та повернення окупованого Криму до складу України.
В російських в'язницях незаконно перебуває більше 100 громадян України. Асоціація Кримських татар Канади закликає їх підтримати.
Відзначимо, що понад 70 українських політв’язнів утримують в окупованому Криму, на Донбасі і в самій Російській Федерації.